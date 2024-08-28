Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'ndan Yapay Zeka Hamlesi

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'ndan Yenilikçi İş Birliği

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, teknoloji ve sporun birleşimine öncülük etmek için yeni bir adım attı. Kulüp, yapay zeka destekli performans çözümleri sunan Metrica Sports ile önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Yıllık Protokol ile Modernleşme

Yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği 3 yıllık bir protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek. Metrica Sports, dünya genelinde birçok spor kulübü ve futbol akademisine hizmet vermekte ve analitik çözümler sağlamaktadır.

Performans Gelişimi İçin Yüksek Teknoloji

Anlaşma kapsamında, Beşiktaş'ın kadın futbolcularının gelişimi için en son teknolojiye sahip video ve veri analizi araçları kullanılacak. Bu sayede, antrenman ve maç performansları antrenörler tarafından dijital ortamlarda takip edilebilecek.

Bu yenilikçi yaklaşım, Beşiktaş'ın kadın futboluna olan katkısını artırırken, oyuncuların performanslarını da önemli ölçüde geliştirme potansiyeli taşımaktadır.