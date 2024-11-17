DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.116.786,71 0,22%

Beşiktaş United Payment Teknik Direktörü Mesut Kır'dan Derbi Açıklamaları

Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup ederek derbiyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:59
Beşiktaş United Payment Teknik Direktörü Mesut Kır'dan Derbi Açıklamaları

Mesut Kır: "Gol Yemeden Derbiyi Kazanmak Kıymetli"

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment'ta teknik direktör Mesut Kır, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"Doğru Bir Oyun Oynadık"

Derbi maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kır, "Güzel bir karşılaşmayı geride bıraktık. Rakibimizi, centilmence mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz, şu ana kadar 8'de 8 yapmıştı. Biz de son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Doğru bir oyun oynadık. Fenerbahçe'nin hücum hattı çok etkili. Rakibimizin zaaflarını iyi değerlendirdik. Az pozisyon vererek maçı bitirdik," dedi.

Gelişim Ve Çalışma Vurgusu

Kır, oyuncularına galibiyet için teşekkür ederek, "Oyunumuzu ve kadın futbolunu geliştirmek için çalışıyoruz. Geçen hafta da derbi oynamıştık. Zorlu bir fikstürden alnımızın akıyla çıktık," ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar Zorluk Yarattı

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Mesut Kır, "Sakatlıklar bizim başımızı ağrıtmıştı. Son dönemde toparlandık. Oyunumuzu geliştirdik. Derbi oynamak zor ama keyifli. Gol yemeden derbiyi kazanmak daha da kıymetli. Daha çok gol atabilirdik. Oyunumuz daha da gelişecek. Sadece 9 hafta bitti. Biz gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Toto, Cizre Belediyespor'u Deplasmanda 3-1 Yenerek Öne Geçti
2
BOTAŞ, Danilos Pizza'yı Zorla Geçti: 75-74
3
Beşiktaş United Payment Teknik Direktörü Mesut Kır'dan Derbi Açıklamaları
4
Trabzonspor'da Şok Gelişme: 4 Oyuncu Kadro Dışı Bırakıldı
5
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. Hafta Sonuçları
6
Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beylerbeyi'ni 2-1 Geçti
7
FIVB 39. Dünya Kongresi Portekiz'de Gerçekleşti

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!