Beşiktaş United Payment Teknik Direktörü Mesut Kır'dan Derbi Açıklamaları

Mesut Kır: "Gol Yemeden Derbiyi Kazanmak Kıymetli"

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment'ta teknik direktör Mesut Kır, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"Doğru Bir Oyun Oynadık"

Derbi maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kır, "Güzel bir karşılaşmayı geride bıraktık. Rakibimizi, centilmence mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz, şu ana kadar 8'de 8 yapmıştı. Biz de son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Doğru bir oyun oynadık. Fenerbahçe'nin hücum hattı çok etkili. Rakibimizin zaaflarını iyi değerlendirdik. Az pozisyon vererek maçı bitirdik," dedi.

Gelişim Ve Çalışma Vurgusu

Kır, oyuncularına galibiyet için teşekkür ederek, "Oyunumuzu ve kadın futbolunu geliştirmek için çalışıyoruz. Geçen hafta da derbi oynamıştık. Zorlu bir fikstürden alnımızın akıyla çıktık," ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar Zorluk Yarattı

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Mesut Kır, "Sakatlıklar bizim başımızı ağrıtmıştı. Son dönemde toparlandık. Oyunumuzu geliştirdik. Derbi oynamak zor ama keyifli. Gol yemeden derbiyi kazanmak daha da kıymetli. Daha çok gol atabilirdik. Oyunumuz daha da gelişecek. Sadece 9 hafta bitti. Biz gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.