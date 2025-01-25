Beşiktaş ve Antalyaspor Süper Lig'de 58. Randevuda Karşılaşıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig'de Rekabette 58. Maç İçin Sahaya Çıkıyor

Beşiktaş ve Antalyaspor, yarın Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 58. kez karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, milyonlarca futbolseverin dikkatini çekerken, iki takımın geçmişteki mücadelesi de heyecanla hatırlanıyor.

Tarihçe ve İstatistikler

Bu rekabet, 11 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da başlayan bir serüvenle başladı. O gün duyulan büyük coşkuyla, Beşiktaş, rakip takım Antalyaspor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etmişti. Şu ana kadar oynanan 57 Süper Lig maçında, 36 galibiyetle Beşiktaş üstünlük sağlarken, Antalyaspor'un hanesine yalnızca 8 galibiyet yazıldı. İki takım arasında 13 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, bu süreçte 120 gol atarken, Antalyaspor ise rakip filelere 55 gol gönderdi.

Antalya'daki Mücadeleler

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da üstünlük gösteriyor. Siyah-beyazlılar, Antalya'daki 28 lig karşılaşmasının 174 kere sahadan mağlup ayrıldı. Ayrıca 7 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Dış sahada oynanan mücadelelerde, Beşiktaş rakip kaleye 65 gol atarak, 37 gol kalesinde gördü.

Bol Gollü Antalya Mücadeleleri

Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Antalya'daki karşılaşmalar genellikle yüksek gollü sonuçlarla tamamlandı. Bazı dikkat çekici sonuçlar şu şekilde:

08.12.1996: Antalyaspor-Beşiktaş 3-2

Antalyaspor-Beşiktaş 3-2 14.12.1997: Antalyaspor-Beşiktaş 3-3

Antalyaspor-Beşiktaş 3-3 16.11.2001: Antalyaspor-Beşiktaş 1-4

Antalyaspor-Beşiktaş 1-4 05.11.2006: Antalyaspor-Beşiktaş 4-2

Antalyaspor-Beşiktaş 4-2 18.11.2012: Antalyaspor-Beşiktaş 3-5

Antalyaspor-Beşiktaş 3-5 18.09.2021: Antalyaspor-Beşiktaş 2-3

Antalyaspor-Beşiktaş 2-3 05.11.2023: Antalyaspor-Beşiktaş 3-2

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-2 galip tamamlamıştı. Yarının mücadelesi de büyük bir heyecanla bekleniyor.