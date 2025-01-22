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Beşiktaş ve Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 Beraberlik Sağladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda iki takım da birer gol attı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:28
Beşiktaş ve Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 Beraberlik Sağladı

Beşiktaş - Athletic Bilbao: İlk Yarı Sonucu 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, evinde Athletic Bilbao ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta 12. dakikada Rafa Silva, ceza yayı önünde topla buluşarak şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 17. dakikada ise Beşiktaş, golü buldu. Sol kanattan gelişen atacaktaki Muçi, pasını ceza yayı üzerindeki Rafa Silva'ya aktardı. Silva'nın topuk pasıyla kaleyi cepheden gören Rashica, ceza sahasına girer girmez yaptığı etkili vuruşla topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Mücadelenin 45+1. dakikasında Athletic Bilbao, eşitliği sağladı. Sağ kanattan yapılan atakta Nico Williams'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan De Marcos, meşin yuvarlağı kale önüne ortaladı. Prados topu kontrol edemedi ve Gedson Fernandes'in dokunduğu meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazına açıldı. O sahada bekleyen Unai Gomez, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

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