Beşiktaş ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden Yeni Sponsorluk Anlaşması: İşte Detaylar

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma ile Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Futbol A Takımı’nın şort sponsoru oldu. Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesaplarından duyurulan bu önemli iş birliği, gençlere ve spora yapılan yatırımın önemini vurgulayan açıklamalarla desteklendi. İşte detaylar…

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, BEŞİKTAŞ FUTBOL A TAKIMI’NIN ŞORT SPONSORU OLDU

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Bahçeşehir Üniversitesi ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma ile Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Futbol A Takımı’nın forma şort sponsoru olarak Beşiktaş ailesine katıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile kamuoyuna açıklanan bu iş birliği, Beşiktaş taraftarları ve spor kamuoyunda büyük bir heyecanla karşılandı.

Beşiktaş Kulübü, yapılan anlaşma ile ilgili olarak, “Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş JK Futbol A Takımı’nın şort sponsoru olmuştur. Bu önemli iş birliğinin her iki camia için de hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

GENÇLER VE SPOR ORTAK NOKTASI OLDU

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Bahçeşehir Üniversitesi arasındaki sponsorluk anlaşması, her iki kurumun da gençlere ve spora verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. BAU Mütevelli Heyet Başkan Vekili ve aynı zamanda Beşiktaş’ın 2. Başkanı Hüseyin Yücel, yapılan bu anlaşmadan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hüseyin Yücel, anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, “Beşiktaş, Türkiye’nin en köklü kulübü. Bahçeşehir ailesi ise 1968’de kurulan Uğur Dershaneleri’nden bu yana eğitim sektöründe ülkemize hizmet eden bir kurum. Her iki camianın da yöneticisi olarak ortaya çıkan bu iş birliği beni çok mutlu etti. Gençlere ve spora yatırım yapan, ülkemizin muasır medeniyet hedefi için çalışan iki markanın iş birliği hayırlı uğurlu olsun” dedi. Bu açıklama, hem Beşiktaş taraftarları hem de eğitim camiası tarafından büyük takdirle karşılandı.

TÜRK SPORUNA VE SPORCU YETİŞTİRMEYE KATKI

Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi olarak Türk sporunun gelişimi ve sporcu yetiştirme misyonuyla hareket ettiklerini belirterek, Beşiktaş’a duyduğu sevgi ve bağlılığı dile getirdi. “Bahçeşehir ailesi olarak her zaman Türk sporunun gelişimi ve sporcu yetiştirme misyonuyla hareket ediyoruz. Buradan hareketle kendimi bildiğimden beri gönül verdiğim Beşiktaşımıza destek olmaktan da gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Yücel’in bu açıklamaları, Beşiktaş taraftarlarının ve spor kamuoyunun ilgisini çekerken, bu tür iş birliklerinin Türk sporuna olan katkısını ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Hem Bahçeşehir Üniversitesi hem de Beşiktaş Jimnastik Kulübü, gençlere ve spora yatırım yaparak topluma örnek olmaya devam ediyor.

SPOR VE EĞİTİMİN BİRLEŞTİĞİ YENİ İŞ BİRLİĞİ

Bu sponsorluk anlaşması, spor ve eğitimin kesiştiği noktada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Bahçeşehir Üniversitesi, bu sponsorlukla birlikte hem kendi markasını güçlendirmeyi hem de Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Beşiktaş’a destek olmayı amaçlıyor.

Eğitimin ve sporun toplumsal gelişimdeki önemine vurgu yapan bu iş birliği, diğer kulüpler ve eğitim kurumları için de örnek teşkil ediyor. Sporun ve eğitimin toplumun her kesimine yayılmasında, bu tür anlaşmalar ve iş birliklerinin önemi giderek artıyor.