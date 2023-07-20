Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Rakipleri Belli Oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Arnavutluk kulübü Tiran oldu. Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova'nın Zimbru takımı oldu. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

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