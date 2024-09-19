Beşiktaş ve Fibabanka'dan Tarihi Sponsorluk Anlaşması

Beşiktaş ve Fibabanka Arasında Sponsorluk Anlaşması

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fibabanka ile yeni bir ana sponsorluk anlaşması imzalayarak önemli bir adım attı. Siyah-beyazlıların BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru olan Fibabanka, bu birliktelik ile sportif ve manevi değerlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Lansmanda Önemli İsimler Bir Araya Geldi

BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmanda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, teknik ekip ve oyuncular yer aldı. Lansmanda, katılımcılar arasında yoğun bir heyecan vardı.

Başkan Hasan Arat’tan Anlamlı Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yapılan sponsorluk anlaşmasının önemini vurguladı, “Ülkemizin en saygın ailelerinden birisinin Beşiktaş ile bu yola çıkması bizim için kıymetli. Beşiktaş, basketbol alanında güçlü bir sezon geçirerek, ulusal ve uluslararası arenada mücadeleye devam edecek.” dedi.

İkinci Başkan Yücel’den Teşekkür

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fibabanka'nın desteğinin gurur verici olduğunu belirtti ve kulübün finansal sürdürülebilirliği için iş insanlarına çağrıda bulundu.

Fibabanka Yöneticilerinin İfadeleri

Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Beşiktaş ile olan ortaklığın heyecan verici olduğunu belirterek, güçlü bir birliktelik hedeflediklerini ifade etti. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert ise, Beşiktaş'ın takım ruhunun kendilerine ilham verdiğini ekledi.

Başantrenör Alimpijevic'in Yorumları

Başantrenör Dusan Alimpijevic, anlaşmanın kulüp için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, birlikte daha büyük başarılara imza atmayı umut ettiklerini söyledi. Lansman, takımın ve teknik kadronun sahneye çağrılmasıyla sona erdi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı ve BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru Fibabanka oldu. BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmana, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat (solda), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sağda), Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin (sol 2), Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert (sağ 2) katıldı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı ve BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru Fibabanka oldu. BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmana, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat (solda), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sağda), Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin (sol 2), Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert (sağ 2) katıldı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı ve BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru Fibabanka oldu. BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmana, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat (solda), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sağda), Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin (sol 2), Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert (sağ 2) katıldı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı ve BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru Fibabanka oldu. BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmana, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat (solda), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sağda), Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin (sol 2), Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert (sağ 2) katıldı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı ve BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru Fibabanka oldu. BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmana, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat (solda), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sağda), Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin (sol 2), Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert (sağ 2) katıldı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı ve BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru Fibabanka oldu. BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmana, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat (solda), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sağda), Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin (sol 2), Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert (sağ 2) katıldı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı ve BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru Fibabanka oldu. BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmana, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat (solda), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel (sağda), Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin (sol 2), Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert (sağ 2) katıldı.