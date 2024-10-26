Beşiktaş ve Galatasaray Derbisi Öncesi Hazırlıklar Başladı

Beşiktaş, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı kritik derbinin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Detayları

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada teknik direktör Giovanni van Bronckhorst liderliğinde kondisyon ve taktik antrenmanları yapıldı.

Olimpik Lyon karşısında forma giyen oyuncuların ise salonda yenilenme çalışmaları yaparak günü koşu ile tamamladığı belirtildi. Diğer oyuncular, idmana pas ve 5'e 2 çalışması ile başladı; ardından dar alanda oynanan çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdılar.

Yarınki İdman

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray karşılaşmasına yönelik hazırlıklarına devam edecek.