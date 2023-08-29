Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarındaydı: Anderson Talisca'dan flaş açıklama

Büyük kulüplerin transfer yarışı devam ederken Talisca iddialara son cevabını verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TALİSCA SON CEVABINI VERDİ

Bir dönem siyah beyaz takımda forman giyen ve sonrasında Guangzhou takımına transfer olduktan sonra Al Nassr takımına giden Anderson Talisca transferi gündemi meşgul ederken futbolcudan son haber geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük kulüpler ünlü ismin peşindeydi ancak Talisca transfer iddiaları ile ilgili net şekilde konuştu.





Talisca transfer iddialarına şu sözlerle cevap verdi; 'Yalan haberler yapmayı ve inanmayı bırakın. Kulübümden ayrılmak için hiçbir sebep yok. Hiçbir yere gitmiyorum, ayrılmaya niyetim yok. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum. Al Nassr formasıyla 62 maçta ter döken ünlü futbolcu 45 gol ve 6 asisti kariyerine yazdırdı.