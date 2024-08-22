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Beşiktaş ve Lugano 3-3 Beraberlik Elde Etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kalarak zor bir deplasmandan puanla döndü.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 23:32
Beşiktaş ve Lugano 3-3 Beraberlik Elde Etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsim Yazdırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında, İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele, 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

İlk Yarıda Rağbet Görüldü

Karşılaşmanın 52. dakikasında Beşiktaş, Al Musrati'nin pasıyla elde ettiği fırsatı iyi değerlendirdi. Rafa Silva'nın şık topuk pası sonrası Gedson Fernandes topu ağlarla buluşturdu ve takımına 1-2'lik üstünlük sağladı.

İkinci Yarıda Gol Yağmuru Devam Etti

Beşiktaş, 55. dakikada Masuaku'nun köşe atışında Al Musrati'nin kafa vuruşuyla durumu 1-3'e getirdi. Ancak Lugano, 57. dakikada Steffen'in etkili vuruşuyla skoru 2-3 yaptı.

Son DAKİKALARDA ŞOK GOL

Lugano, 64. dakikada Paulista'nın talihsiz bir vuruşuyla eşitliği sağladı: 3-3. Maçın sonlarına doğru, her iki takım da galibiyet için çaba sarf etti fakat sonuç değişmedi.

Maç Sonuç

Karşılaşma, 3-3 gibi heyecan dolu bir skorla sona erdi ve her iki takımda birer puanı cebine koydu.

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