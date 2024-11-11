Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç, Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Bu karar, UEFA ve yerel makamlarla yapılan görüşmeler sonucunda alındı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, müsabakanın sadece Debrecen'in ev sahipliği yapmayı kabul eden tek yer olduğu bilgisi verildi. Başlangıçta maçın seyircili doldurulması planlansa da, Macaristan yerel yetkilileri ve UEFA'nın geçmişte yaşanan olayları göz önünde bulundurarak bu kararı değiştirdiği belirtildi.

Macaristan'ın Nagyerdei Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, 28 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce 4 Kasım'da Tüpraş Stadı'nda yapılması planlanan maçta güvenlik endişeleri nedeniyle tarafsız bir ülkede oynama kararı aldığını duyurmuştu.

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