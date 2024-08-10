Beşiktaş ve Samsunspor 63. Randevuda

Beşiktaş ve Samsunspor'un Tarihî Rekabeti

EMRE DOĞAN - Beşiktaş ile Samsunspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile Süper Lig tarihindeki 63. randevularına çıkacak. İki takım arasında bugüne dek oynanan 62 mücadelede, Beşiktaş 34 galibiyet elde ederken, Samsunspor yalnızca 11 kez zafer sevinci yaşadı. 17 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Gol İstatistikleri

Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda toplam 100 gol atarken, Karadeniz temsilcisi 59 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazanmış, ikinci yarıda İstanbul'da yapılan mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Samsun'daki Maçlarda Beşiktaş Üstünlüğü

İki takım arasında Samsun'da oynanan lig maçlarındaki genel istatistikler, Beşiktaş'ın burada da üstün olduğunu gösteriyor. Siyah-beyazlı ekip, Samsun'da oynanan 30 karşılaşmadan 15'ini kazanırken, 9 maç berabere bitmiş, 6 karşılaşmayı ise Samsunspor almış. Bu mücadelelerde Beşiktaş 45 gol atarken, Samsunspor 33 kez rakip fileleri havalandırdı.

Öne Çıkan Tarihi Maç

Beşiktaş ve Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda oynanan bir müsabaka, Türk futbol tarihine damga vurmuştur. 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda gerçekleşen maça, hakem Cem Papila 5 Beşiktaşlı oyuncuyu kırmızı kartla oyundan atmıştır. Bu durum, maçın Samsunspor'un lehine 4-1 devam ederken 85. dakikada bitirilmesine neden olmuş ve karşılaşmanın skoru, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aynı şekilde tescil edilmiştir.