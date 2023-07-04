Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, futbolcularının sağlık kontrollerini tamamladı. Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal ve diğer futbolcular, detaylı kan tetkikleri ve muayenelerden geçti. Sağlık kontrolleri akciğer ve efor testleriyle sona erdi.