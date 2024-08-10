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Beşiktaş Yeni Sezona Samsun'da Merhaba Diyecek

Beşiktaş, 2024-2025 Süper Lig sezonuna Samsunspor karşılaşmasıyla başlayacak. İlk lig maçında yeni kadrosuyla sahada olacak.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 08:55
Beşiktaş Yeni Sezona Samsun'da Merhaba Diyecek

Beşiktaş'ın Sezon Açılışı Samsun'da

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanıyla adım atacak. İlk maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve mücadele saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Ali Şansalan üstlenecek.

Yeni Sezon Öncesi Hedefler

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasında, Galatasaray'ı 5-0'lık skorla yenerek Süper Kupa şampiyonu olmanın moraliyle ligde de başarıyı hedefliyor. Yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle şampiyonluk için tüm gücünü sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

Kadroya Yeni İsimler Katıldı

Geçtiğimiz sezon performansından memnun kalınmayan bazı oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş, kadrosuna 5 yeni isim ekledi. Savunma hattına Gabriel Paulista gibi tecrübeli bir stoper kattı. Orta sahada ise Rafa Silva ile oyunun kontrolünü artırmayı hedefliyor. Forvet hattında ise Altın Ayakkabılı Ciro Immobile ile etkinliğini yükseltmeyi planlıyor. Müsabakada Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Giovanni van Bronckhorst'un İlk Lig Maçı

Bu maç, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için ayrı bir anlam taşıyor. Kariyeri boyunca 7. kupasını kazanmış olan Van Bronckhorst, Beşiktaş'taki ilk lig maçına Samsun'da çıkacak. Hollandalı teknik adam, yeni takımının debutunda büyük bir başarı elde etme arzusu taşıyor.

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