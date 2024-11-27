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Beşiktaş Yönetim Kurulu Olağanüstü Toplandı, Onur Göçmez Görevine Devam Edecek

Beşiktaş Kulübü olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Onur Göçmez'in görevi devam edeceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:27
Beşiktaş Yönetim Kurulu Olağanüstü Toplandı, Onur Göçmez Görevine Devam Edecek

Beşiktaş Yönetim Kurulu Olağanüstü Toplandı

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar aldı. Kulüp asbaşkanı Mete Vardar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Onur Göçmez Görevine Devam Edecek

Vardar, yönetim kurulu tarafından Onur Göçmez’in istifasının kabul edilmediğini ve kendisinin görevine devam edeceğini belirterek, "Bu hepimizin mutlu olduğu bir karar" ifadelerini kullandı.

Önemli Bir Süreçten Geçiyoruz

Mete Vardar, "Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Beşiktaş'a katkı sağlamak için yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" diyerek, yönetim kurulundaki kararların zaman zaman yoğun baskılar altında alındığını vurguladı.

Işıl Zeybek de Görevine Devam Edecek

Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek ile ilgili de açıklamalar yapan Vardar, "Şu anda resmi bir durum yok ama Işıl Hanım da Beşiktaş için çok önemli bir değer. O da görevine devam edecek" mesajını verdi.

Futbol Yapısında Değişiklikler Oluyor

Vardar, futbol yapısındaki değişikliklerinin Samet Aybaba ve Brad Friedel ile ilgili olduğunu belirtti. "Samet Aybaba, Beşiktaş'ın çok önemli bir değeridir" diyerek, alınan kararların Beşiktaş için faydalı olacağı umudunu dile getirdi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Yönetim kurulu olarak aynı güçle, disiplinle görevlerine devam ettiklerini belirten Mete Vardar, Beşiktaş camiasının birlikteliğinin sürmesi gerektiğini vurguladı. "Özellikle son bir aydır yaşanan inişler çıkışlar, bireysel hatalarımız da olabilir. Ancak sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Yönetim kurulu olarak önemli bir örnek verdik" dedi.

Gelecek Maç Umut Veriyor

Vardar, takımın bir sonraki maç için Macaristan'a uçacağını ve bu maçın Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olmasını umduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu...

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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