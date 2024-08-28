Beşiktaş Yönetimi, Kaptan Necip Uysal'ı Ziyaret Etti

Beşiktaşlı Yöneticilerin Necip Uysal'a Ziyareti

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, ön çapraz bağ yaralanması geçiren ve ameliyat olan takım kaptanı Necip Uysal'ı hastanede ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarete İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Hukuk Kurulu Başkanı Altın Mimir, Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Ekrem Keçoğlu, Tesislerden Sorumlu Çağlayan Tuğal ve Kamu İle İlişkilerden Sorumlu Burak Aslan katıldı.

Yöneticiler, Necip'e çiçek takdim ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda yöneticiler, Necip'in sahalara daha güçlü dönmesi temennisinde bulunarak, acil şifalar diledi.