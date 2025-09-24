Beşiktaş, Zecorner Kayserispor Deplasmanında 8 Eksikle Sahada

Zecorner Kayserispor - Beşiktaş maçından önemli notlar

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu olmak üzere 6 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta kadro ve zorunlu eksikler

Sergen Yalçın, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Cerny, Gökhan Sazdağı ve Toure'yi statü gereği Kayserispor karşısında oynatamadı. Deneyimli teknik adam ayrıca Necip Uysal, Paulista ve Demir Ege Tıknaz'ı yedek soyundurdu.

Yerli ve yabancı değişiklikler olarak sahaya sürdüğü 11 şu şekildeydi: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham.

Beşiktaş'ta 8 eksik

Beşiktaş, Kayserispor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Statü gereği kadroda yer alamayanlar: Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut.

Orkun Kökçü ve Devrim Şahin'in durumu

Orkun Kökçü, 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayarak ilk 11'e döndü. Ligin 5. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun, Göztepe maçında forma giyememişti.

Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin'i ilk kez A takımın ilk 11'inde sahaya sürdü; genç oyuncu Beşiktaş formasını A takım seviyesinde ilk kez giydi.

Yedek kulübesi ve yerli ağırlık

Beşiktaş'ın yedek kulübesi, Brezilyalı savunmacı Paulista dışında büyük oranda Türk oyunculardan oluştu. Yedeklerde yer alan isimler: Paulista, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık.

Kayserispor'da kadro değişiklikleri

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hesap.com Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Denswil, Abdulsamet Burak, Mendes, Benes ve Onugkha'nın yerine Kayra Cihan, Arif Kocaman, Jung, Nurettin Korkmaz ve Tuci sahaya çıktı.

Kayserispor'un sahaya sürdüğü 11: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Dorukhan Toköz, Opoku, Jung, Nurettin Korkmaz, Cardoso, Tuci.

Kayserispor'da çok sayıda eksik

Kayseri ekibi, Beşiktaş karşısında 11 oyuncudan faydalanamadı. Sakatlık ve statü nedeniyle kadroda olmayan isimler: Hosseini, Denswil, Mendes, Mane, Deniz Dönmezer, Benes, Bennasser, Furkan Soyalp, Onugkha, Ali Karimi, Yaw Ackah.

Her iki takımın da kadro sıkıntıları ve zorunlu değişikliklerle çıktığı bu karşılaşma, sezon içindeki derinlik ve yerli-yabancı dengesi açısından dikkat çekti.