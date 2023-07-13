Beşiktaş'a veda eden Welinton soluğu İstanbul ekibinde aldı

Brezilyalı stoper Welinton, Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni takımını buldu. İstanbul ekibi Pendikspor, Welinton ile anlaştığını duyurdu.





Beşiktaş'tan ayrılan ve yeni adresi merakla beklenen Welinton, İstanbul'dan ayrılmayarak Pendikspor ile sözleşme imzaladı. Pendikspor, transferi sosyal medya hesabından "Pendikspor'umuz, son olarak Beşiktaş forması giyen stoper Welinton Souza Silva'yı renklerine bağladı." ifadeleriyle duyurdu.

34 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton, daha önce 3 yıl boyunca Beşiktaş forması giymiş ve Süper Lig'de Alanyaspor'da da top koşturmuştu. Welinton'un transferi, Pendikspor'un bu transfer döneminde yaptığı dikkat çeken hamleler arasında yer alıyor.

Welinton'un Pendikspor'a transferi, Süper Lig'de yeni sezon öncesi dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı dönemlerin ardından Welinton'un Pendikspor'a katılması, takımın savunma hattını güçlendireceği ve hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir adım olduğu düşünülüyor. Welinton'un tecrübesi ve yetenekleriyle Pendikspor'a katkı sağlaması beklenirken, taraftarlar da heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyor.