Beşiktaş'ın efsane ismi Aboubakar'a Rusya'dan talip var

BJK’DE YOL AYRIMI!

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar'a Rusya’dan talip var. Rus Spartak Moskova’nın talip olduğu Aboubakar'ın transferi için Spartak Moskova'dan 6 milyon Euro istiyor.





Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a katılan ve Türkiye’de çok sevilen. Golleri ile adından söz ettiren Vincent Aboubakar'a yeni talip var.

6 MİLYON LİRA

Rus basınından edinilen bilgilere göre Spartak Moskova, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı almak istiyor. Ayrıca Rusya’dan 6 milyon Euro istediği belirtildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Vincent Aboubakar ın ne yapacağı henüz netlik kazanmadı. Beşiktaşlılar ise bu duruma üzüldü…