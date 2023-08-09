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Beşiktaş'ın efsane ismi Aboubakar'a Rusya'dan talip var

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Beşiktaş'ın efsane ismi Aboubakar'a Rusya'dan talip var
Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar'a inanılmaz teklif....

BJK’DE YOL AYRIMI!

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar'a Rusya’dan talip var. Rus Spartak Moskova’nın talip olduğu Aboubakar'ın transferi için Spartak Moskova'dan 6 milyon Euro istiyor.

BJK

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a katılan ve Türkiye’de çok sevilen. Golleri ile adından söz ettiren Vincent Aboubakar'a yeni talip var.

6 MİLYON LİRA

Rus basınından edinilen bilgilere göre Spartak Moskova, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı almak istiyor. Ayrıca Rusya’dan 6 milyon Euro istediği belirtildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Vincent Aboubakar ın ne yapacağı henüz netlik kazanmadı. Beşiktaşlılar ise bu duruma üzüldü…

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