Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin Karagümrük yolcusu!

Henüz 19 yaşında olan Emre Bilgin, Fatih Karagümrükspor ile anlaştı. Genç kalecinin biraz daha tecrübe kazanmasını isteyen Siyah Beyazlılar, Karagümrük'ten gelen kiralama teklifine sıcak baktılar. Sözleşmenin bir yıllık olduğu ve satın alınma opsiyonunun olmadığı öğrenildi.

Bilindiği üzere Emre Bilgin'in sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Bir süredir file bekçisi arayışında olan Fatih Karagümrük, sonunda kalecisini buldu. İstanbul ekibinin 2004 doğumlu Beşiktaş kalecisi Emre Birgin ile anlaşmaya vardığı bildirildi.





5 MAÇTA GÖREV YAPTI

Emre Bilgin'in Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gideceği söylenirken 1.88 boyundaki 19 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'ın büyüyen ilk takımında beş kez forma giymişti.

Bu arada Karagümlük, takviye ihtiyacı olan başka mevziler aramaya devam ediyor. Yönetim, tespit edilen bazı isimlerle temas halinde olduğunu ve bundan sonra forvetin transferine öncelik vereceğini söyledi. Öncelik ise, sözleşmesi süresi dolmuş olanlarda..