Beşiktaş'ın kombine fiyatları belli oldu: İşte kombine fiyat listesi

Beşiktaş, 2023-2024 futbol sezonu için Beşiktaş Stadyumu'nda oynayacağı iç saha maçları için kombinelerin satışına başladı. Bu sezon için en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları da açıklandı. Futbolseverler, maçları izlemek için kombine biletlerini satın alabilirler. İşte detaylar...





BEŞİKTAŞ FUTBOL TAKIMI 2023 2024 FUTBOL SEZONU İÇİN SAHA MAÇLARI KOMBİNELERİ SATIŞINA ÇIKTI

Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 futbol sezonunda Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak iç saha maçları için kombine biletlerin satışını duyurdu. Kombine satış işlemleri, passo.com.tr web sitesi, Passo mobil uygulama ve Beşiktaş Stadyumu Kombine Satış Ofisi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte diğer ayrıntılar...





Kombine bilet almak isteyenlerin, Passolig yıllık kartlarının en az 31 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olması gerektiği belirtildi. Kulüp, Divan ve kongre üyeleri ile kadın ve öğrenci taraftarlara da değişen oranlarda indirim avantajları sunacak.

Kombine bilet fiyatları, farklı kategorilere göre belirlendi. VIP 100 için 95.000 TL, VIP 101-126 için 85.000 TL, 1. Kategori için 35.500 TL, 102-125 Blok için 32.500 TL, 2. Kategori için 29.500 TL, 3. Kategori için 25.500 TL, 4. Kategori için 23.500 TL, 5. Kategori için 21.000 TL, 6. Kategori için 18.500 TL, 415-416 Blok için 12.500 TL, 414-417 Blok için 10.500 TL, 413-418 Blok için 8.500 TL, 7. Kategori için 6.000 TL, 8. Kategori için 5.500 TL ve Kuzey Üst için 4.500 TL olarak belirlendi.

Kulüp, taraftarlara avantajlı seçenekler sunarak stadyumun doluluk oranını artırmayı ve taraftarları maçlara çekmeyi hedefliyor. Kombine biletlerin satışa çıkarılmasıyla birlikte, Beşiktaş taraftarları heyecanla gelecek sezonun maçlarına katılma planları yapıyor.

Özellikle VIP kategoride yer alan biletler, lüks ve ayrıcalıklı hizmetler sunarak maç deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Diğer kategorilerde ise fiyatlar daha ulaşılabilir düzeyde olup, farklı bütçelere hitap ediyor.

Beşiktaş taraftarları, kombine bilet alımı sırasında Passolig yıllık kartlarına özel dikkat etmeli ve kartlarının geçerlilik süresinin yeterli olduğundan emin olmalıdır. Kulüp, taraftarların stadyumda güvenli ve keyifli bir şekilde maçları izlemelerini sağlamak için gereken önlemleri alacaktır.

Kulübün yayınladığı fiyat listesi, taraftarların bütçelerini göz önünde bulundurarak tercih yapmalarını kolaylaştıracak. Beşiktaşlı futbolseverler, heyecanla gelecek sezonun başlamasını beklerken, takımlarını stadyumda desteklemek için kombine bilet almak için hazırlık yapıyor. Beşiktaş Stadyumu, gelecek sezonun coşkusunu ve heyecanını ağırlayacak, taraftarlar futbolun heyecanını birlikte yaşayacak.