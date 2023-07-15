Beşiktaş'ın yeni transferleri belli oldu: Şenol Güneş duyurdu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlı takımın kamplarına devam ettiği otelin antrenman alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, kampta olmayan Romain Saiss ile kampta olmayan Nathan Redmond'un durumu hakkında bilgi verdi. Kampta kampa taşınan siyah-beyazlı takıma tekrar gelerek, "Saiss savunmanın en yetenekli ve güvenilir oyuncusu. Oynarken, "Bacağım ağrıyor, dinleneyim. 2-3" dedi. İzin günleri" diye anlaştık. Redmond'ın durumu farklı, sözleşmesi bitti, gidebilir. Her iki oyuncunun da kalmasını istiyorum, onlara da seyirciye de söyledim. Tayfur'u da buna dahil edebilirsiniz. Fakat, kisi de benim oyuncum değil. Sadece Saiss benim oyuncum. Redmond için bir kulüp teklifinde bulundu. 1.5 ay aynı şeyi konuştuk. 'Geleceğim ama biraz daha bekleyelim' diyecek. "Gel ya da gelme, çocuk oyuncağı değil." dedi.

Saiss'in iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Şenol Güneş, Bunda bir sorun yok. Oynasa da oynamasa da. Oynamasına engel hiçbir şey yok. Bazen oynuyor. Biz oynamayız, Gomez de bir süre oynamadı. Burada oynamaz, Cenk de oynamaz. Saiss anlaştığı takımda oynasın ama kulüp buna kurban gitmemeli. Montero özverili bir şekilde çalışır. Neden Montero'ya örnek vereyim, her an ayrılabilen bir oyuncu. Bunu oda biliyor ama buna rağmen yine de antrenmanlara gidiyor ve elinden gelenin en iyisini yapıyor. Montero böyle çalışırsa ve kalmamız gereken kişi 'ben gidiyorum' derse, bu işin doğasına aykırıdır" diye konuştu.





Siyah beyazlı takıma henüz cevap vermeyen Nathan Redmond ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik direktör, "Redmond, 'Hiçbir hoca bana güven vermiyor. Sanırım aramızdan ayrılır ayrılmaz gitti. Sanırım başka bir kulüple anlaştı. Ben haber veririm dedi. Bu pratiği bulmalısın. Yani 1 verirsem 500 veririm. Redmond'suz Beşiktaş olmaz mı? Redmond'dan memnunuz. Redmond'u istemediğimden değil, teslim olmayı istemek bir şey. Her oyuncunun değeri vardır ama en önemlisi kulübüdür. Açıklayamazsan zor olacak. Kulübe 1 lirayı kendimize göre hesaplıyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

Rachid Ghezzal'ın forma giymesi gerektiğini söyleyen Güneş, "Oyuna ayak uydurması gerekiyor. Antrenmanlarda çok ısrarcı ve yorgun. Buna ihtiyacı var. Bize de lazım. Beşiktaş geçen sene daha az kullanıldı." Benden önce az oynadı." diye konuştu.

''AMERTEY'İN EKONOMİSİ DAHA OLUMLU'

Siyah beyazlıların transfer planlarına da değinen Güneş, Gana'lı Daniel Amartey isimli beyaz stoperi tercih ettiklerini kaydederek, şunları kaydetti:

"Bitiremeyen oyunculardan bahsetmenin bir anlamı yok. Yapabilirsek Afrikalı oyuncular alırız ama alırsak, doğruysa ve bizim için doğruysa. Amartey'i hem defansta hem de orta sahada düşünüyoruz. Djiku hakkında da konuştuk fakat ikisinden birini daha çok sevdiğimiz için Amartey'i daha çok sevdik. Hem Gana milli takımında oynadı hem de takıma dahil olmak istediğini söyledi. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Sağ bekimiz yok. Lyanco'yu alsaydık başka bir şeyden bahsediyor olurduk. Lyanco'yu alırsan alabilirsin, transfer bu. Amartey'in ekonomik yönü de olumlu. Sağ bek oynuyor ve daha önce orta sahada görev yapmıştı. Aldığımızda sahip olacağımız oyuncuya bağlı olarak birkaç şeyi değiştirme şansımız var. Amartey, Lyanco ve Ortega veya diğer oyuncular hepsine bakıyorsunuz ama garantisi yok, çok isim var. Geçen sene 22-23 yaşlarında bir erkek çocuk vardı, onu alamadık geçen sene. Alabilirsek pazarlık yaparız. Orta sahada Amir, Salih ve Gedson bulunuyor. Amir, Salih ve Gedson'ın orta sahasına iyi savunma yapabilen oyuncular diyoruz. Amartey olabilir. Hayır, Onana'yı almalıyız. Josef tipi oyuncu bulmak oldukça zor görünüyor. Gedson ve Salih'in önünde bir, iki veya dört oyuncuyla oynayabilecek, orta sahada santrafora yakın gol atabilecek bir oyuncu düşünmekteyiz."

Halil Dervişoğlu'nun transferi hakkında konuşan Güneş, "Halil'in kulübü için Beşiktaş adını kullanıp arkasından pazarlık yapması adil olmaz. Beşiktaş oradan istedi. Güvenim sarsılırsa soğuk davranırım." ifadesini kullandı.

"KULÜP EN İYİSİNİ YAPAR"

İki oyuncunun kampa katılmasının ideal olacağını söyleyen Güneş, "Her şeyin bir çaresi var. Transfer olmayabilir, onu sağlamaya çalışacaksınız. Kulüp elinden gelenin en iyisini yapıyor. Biraz gecikme olacak." , ama idealde 2 oyuncuya sahip çıkılmalı.Ben Ceyhun bey kim olursa olsun çok kişi alışıyor.Başarılı olamadık. Bir oyuncumuz takımı için antrenman yapamadı. Yaralandığımı ama gitmek istediğini söyledi. Gitmek istese bedeli belliydi. Barcelona, ​​Gedson'a da gitmek istediği bir teklif yaparsa, o da boşsa gider mi? Rosier, Cenk ve Onur cazip teklifler gelince ayrılmak isterler. Ben de yurt dışından futbolcu istiyorum, o da boşsa hemen alırım. Lyanco özgür olsaydı umurumda olmazdı. Bana sorma, alsınlar. Eğer düşündüğüm buysa, bu oyuncuyu almanızı tavsiye ederim. Takım için oyuncu alıyorum, kendim için değil, takımda oynamalarını istiyorum. 16-18 iyi oyuncularsa, 11'den sonra tüm oyuncuları koyunca takım oluyor." dedi.

Şenol Güneş, her kulübün aslında 16-20 futbolcuya ihtiyacı olduğunu ve bu sayının bazen genç oyuncularla bazen de yedek oyuncularla yakalanabileceğini söylüyor.

''QUARESMA'NIN JÜBİLE YAPMASINI İSTERİM''

Kulübün Beşiktaş'ın eski oyuncularından Ricardo Quaresma ile birlikte Gökhan İnler'in jübile yapmalarını düşünebileceğini kaydeden Güneş, "Quaresma'yı seviyorum ama artık eskisi gibi değil. Quaresma'nın bir kutlama yapmasını, vedalaşmasını istiyorum" dedi. Aynı zamanda iyi bir Beşiktaş taraftarıdır. Napoli'de oynadığı dönemde Beşiktaş taraftarıydı. İyi niyetle bir şeyler yapalım, kulübün yanlarına geleceğini düşünmüyorum. Çizgi çizmeyi bilmiyorum” diye konuştu.

Yardımcısı Burak Yılmaz'ın 1 yıl daha bu göreve devam edeceğini belirten Şenol Güneş, konuşmasının devamında "Gökhan İnler'in antrenör yardımcısı ve sportif direktörlük fikri var gibi görünüyor. Vizyonu var. Bu adamların olmasını istiyorum. Beşiktaş'ta Profesyonel kadroları uluslararası vizyonda çok iyi Adamları almamız lazım, Burak da onlardan biri. İşini seviyor, Avrupai bir hayatı var, çevresi var. Hepsinin yanındayız. Ben onu bir öğretmen olarak görüyorum. Böyle bir yıl geçirecek. Bir sene sonra bu işi yapıyorum diyecek. Başlayıp çırak olmak yerine hem görevli hem de memur gibi olacaktır. Her ikisini de yaşadıysa, tüm sorumluluğu ona verirseniz biraz zor olacaktır. Koçluk sadece bir iş değildir. Antrenörlüğün sadece sahada çalıştığını görmek adil değil." ifadelerine yer verdi.

Kampta herkesin iyi durumda olduğuna değinen Güneş, “Onların çalışmalarında bir sıkıntımız yok. Dışarıda bir erkek olup olmadığını sormana gerek yok. bu kadar yüksek bir seviye. Semih bir kere çalışırsa iki kere çalışır. Oraya var, olağanüstü bir oyuncu. . Pepe böyle bir oyuncu. O iyi bir profesyonel ve bunu pratikte yaptı. O oyucuyu al." dedi.

"Takımdan ayrılmak isteyen oyuncular ayrılabilir" diyen Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Amartey hakkında çok konuşulduğu için söylüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Bir oyuncu Beşiktaş'a gelmesinin ardından bizim oyuncumuz oluyor. Her zaman ayrılan oyuncuların başarılı olmasını isterim. Redmond ayrılırsa, iyi şanslar. Kulübün Tayfur'da nereye gidebileceği belli oldu. Ne olursa olsun Alanya'da başarılı olmasını istiyorum. Almak üzere olduğumuz oyuncu gelsin oynasın profesyonellik göstersin. Herkes gidebilir ama kovulması gerekmiyor. Eğer gidersen, başka bir oyuncu alırım. Değerin ne, 5 milyon, 5 milyon al. Çünkü sana bir erkek bulacağım. Bunu oyunculara söylüyorum."

Genç oyuncuları birden fazla pozisyona alıştırmayı hedeflediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, “Semih ve Berkay'ı üç pozisyona alıştırmaya çalışıyorum. Aynı yerde olduklarında, ölüme mahkumdurlar. Hızınız varsa stoper süreniz bitmiştir. Senden daha deneyimli oyuncu varsa, şansın yok demektir. Orta sahada Cenk ya da Aboubakar iyiyse, onlardan iyiysen yine oynarsın. Mandzukic, Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'a gidiyor. Adam adeta sol bek oynuyor. Futbolda bazen vardır. Orta saha oyuncusunun hücum düşünceleri bozuldu. Oyunda hız, zaman ve mekan kullanmak önemlidir. Artık futbolcularda analitik kullanmıyorum" diye sözlerini tamamladı.