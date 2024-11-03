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Beşiktaşlı Ciro Immobile'nin Sakatlığı Tespit Edildi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ciro Immobile'nin uyluk arkasında gerilme ve kanama belirlendi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:15
Beşiktaşlı Ciro Immobile'nin Sakatlığı Tespit Edildi

Beşiktaşlı Ciro Immobile'de Sakatlık Belirtileri

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Dün gerçekleşen Kasımpaşa karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Immobile’nin durumu ile ilgili kulüpten bir açıklama yapıldı.

Sakatlık ile İlgili Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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