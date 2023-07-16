Beşiktaşlı isim Fenerbahçe'ye imzayı attı! 3 yıl boyunca sarı lacivert forma giyecek

Yaz transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko ile anlaştı ve Bosnalı golcünün ardından bir başka forveti renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde…







BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI FENERBAHÇE'YE 3 YILLIK İMZAYI ATTI! KANARYA DZEKO'NUN ARDINDAN BİR GOLCÜYÜ DAHA BİTİRDİ!

2013/2014 sezonundan bu yana Süper Lig şampiyonluğunu bekleyen Fenerbahçe için sıcak bir dönem. Asıl amacı hücumuna güç katmak olan sarı lacivertli ekip, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun transferlerinin ardından yeni transferlere imza attı. Kanaryalar, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna kattı.

Transfer sezonuna agresif başlayan Fenerbahçe, Ryan Kent, Edin Dzeko ve Alexander Zik'i de kadrosuna katarak 2013-2014 sezonundan bu yana özlemini çektikleri şampiyonluk için kadroya alırken, kiralık futbolcu İrfan'a teşekkür belgesi verildi. Jean Eribayat ve Gustavo'dan. Enrique. Kanaryalar, Beşiktaş'ın ezeli rakibi Beşiktaş'tan eski bir forveti kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'ya giden sarı lacivertliler, sıcak gelişmeyi yaşamaya devam ediyor. Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Zenit'i 4-3 mağlup etti ve yeniden transferlerini duyurmak için geri sayım başladı. Kanarya, en büyük siyah-beyazlı rakibinin eski forveti ile her konuda anlaştı.

Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'de hareketli anlar yaşatıyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Saint Petersburg'a taşınan Rus Sankt Fenerbahçe, transferle mutlu sona ulaştı.

Spor Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, şunları söyledi: Kanaryalar, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması altında gösterdiği performansla manşetlere çıkan tecrübeli forvet Umut Nayır'ı kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Kanarya Adaları'nın, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın Fenerbahçe'den Umut Nayır'ın deneme ücretini kabul etmeyen sarı lacivertlilere jest yapmasıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı söyleniyor.

Geçen sezonu Ümraniyespor ‘da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki forvet futbolcu, sarı lacivertli formayı giydiği 33 maçta 18 gol 3 asistlik performans sergiledi. Transfer yakında resmi olarak açıklanacak. Kıdemli forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol 1 asistlik katkı sağladı.