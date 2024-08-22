Beşiktaşlı Muleka, Al-Kholood'a Kiralık Olarak Geçti

Jackson Muleka, Al-Kholood'a Kiralandı

Beşiktaş Futbol Kulübü, yıldız futbolcu Jackson Muleka'nın, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Kholood takımına kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Muleka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici olarak Al-Kholood'a transfer olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan Başarı Dileği

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, yeni kulübünde başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyor, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadesi kullanıldı. Bu transfer, Muleka'nın kariyerinde yeni bir sayfa açması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.