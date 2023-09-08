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  3. Beşiktaşlıları heyecanlandıran gelişme: Ahmet Nur Çebi duruma el attı

Beşiktaşlıları heyecanlandıran gelişme: Ahmet Nur Çebi duruma el attı

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Beşiktaşlıları heyecanlandıran gelişme: Ahmet Nur Çebi duruma el attı
Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak haber geldi. Cenk tosun ve Salih Uçan'a yeni sözleşme teklifi sunulurken oyuncuların maaşına zam yapılacağı ve sürenin uzatılacağı gündeme geldi.

Beşiktaş'ın gözde oyuncularından olan Cenk Tosun ve Salih Uçan başarılı performanslarıyla dikkatleri çekerken uzun süredir ikili üzerinde konuşmalar devam ediyor. Zamlar üzerinde yeni teklifler sunulurken sürenin uzatılması hakkında karar verildi.

Beşiktaş

Beşiktaş'ın yaptığı teklifler gündeme gelirken Ahmet Nur Çebi devreye girerken maaşların düşük bulunmasıyla beraber teklifler red kararı aldı. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile konuşmalarda bulunan Çebi, sözleşmeler ortaya çıktı.

İki oyuncunun maaşı üzerinde zamlar kafaları karıştırırken kısa süre içerisinde açıklamaların gelmesi bekleniyor. 

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