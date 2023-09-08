Beşiktaşlıları heyecanlandıran gelişme: Ahmet Nur Çebi duruma el attı

Beşiktaş'ın gözde oyuncularından olan Cenk Tosun ve Salih Uçan başarılı performanslarıyla dikkatleri çekerken uzun süredir ikili üzerinde konuşmalar devam ediyor. Zamlar üzerinde yeni teklifler sunulurken sürenin uzatılması hakkında karar verildi.





Beşiktaş'ın yaptığı teklifler gündeme gelirken Ahmet Nur Çebi devreye girerken maaşların düşük bulunmasıyla beraber teklifler red kararı aldı. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile konuşmalarda bulunan Çebi, sözleşmeler ortaya çıktı.

İki oyuncunun maaşı üzerinde zamlar kafaları karıştırırken kısa süre içerisinde açıklamaların gelmesi bekleniyor.