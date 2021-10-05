Beşiktaş’ta sakatlıklarını atlatan üç oyuncu antrenmana katıldı

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan’ta antrenman çalışmaları başladı. Siyah beyazlı ekibin milli aradaki ilk antrenmanında sakat oyuncularından üçü geri döndü. Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmana sakatlıklarını atlatan, Larin ve Welinton katıldı.

Beşiktaş’ın geçtiğimiz haftalarda sakat oyuncular nedeniyle zor bir süreç yaşadığı biliniyordu. Sakat oyuncuların milli arada dönecek olması Sergen Yalçın ve taraftarın yüzünü güldürdü. Öte yandan bugün yapılan antrenmana milli takıma giden isimler katılmadı.