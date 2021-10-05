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Beşiktaş’ta sakatlıklarını atlatan üç oyuncu antrenmana katıldı

Süper Lig’de son şampiyon Beşiktaş’ta eksikler dönüyor. Son dönemde yaşayan sakatlıkları nedeniyle zor günler yaşayan kara kartalda üç oyuncu antrenmana katıldı. Siyah beyazlıların yıldız isimleri Ghezzal, Larin ve Welinton takımla çalışmalara başladı.

05 Ekim 2021 Salı 14:43
Beşiktaş’ta sakatlıklarını atlatan üç oyuncu antrenmana katıldı
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Süper Lig’in 9’uncu haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta antrenman çalışmaları başladı. Siyah beyazlı ekibin milli aradaki ilk antrenmanında sakat oyuncularından üçü geri döndü. Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmana sakatlıklarını atlatan Ghezzal, Larin ve Welinton katıldı.

Beşiktaş’ın geçtiğimiz haftalarda sakat oyuncular nedeniyle zor bir süreç yaşadığı biliniyordu. Sakat oyuncuların milli arada dönecek olması Sergen Yalçın ve taraftarın yüzünü güldürdü. Öte yandan bugün yapılan antrenmana milli takıma giden isimler katılmadı.


Son Güncelleme: 05.10.2021 14:43
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGhezzal
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