Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklara ve mali sıkıntılara rağmen hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşan Beşiktaş’ta yeni sezonun açılışı yarın saat 18.00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılacak. İlk etap İstanbul’da ikinci etap antremanları ise İspanya’da yapılacak. İspanya’da yapılacak kampta güçlü takımlar ile en 3 hazırlık maçı yapılması planlanıyor.

Siyah Beyazlılar Transferde Sessiz

Beşiktaş, rakiplerinin aksine bu transfer dönemine sessiz bir giriş yaptı. İlk olarak teknik direktör Sergen Yalçın’ı takımda tutan siyah beyazlı yönetimin tek transferi ise Alanyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusuoldu. 27 yaşındaki oyuncunun transferinin bugün resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Salih haricinde Rosier, Ghezzal, Hutchinson, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeniden anlaşmak isteyen Beşiktaş, dış transferde ise Diego Costa, Andraz Sporar ve Alex Teixeira gibi isimler ile temaslarını sürdürüyor.

Llajic ve Vida Yolcu

Maliyet açısından oldukça zorlayıcı olan Llajic ve Vida’yı göndermek isteyen siyah beyazlı yönetim, iki oyuncuya gelen teklifleri değerlendirecek. Kanada Milli Takımı’nda olan Cyle Larin’in ise tatmin edici bir bedel önerilmemesi durumunda takımda kalacağı ifade edildi.