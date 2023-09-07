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Beşiktaş'tan Eric Bailly sürprizi: Sonunda Türkiye'de

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Beşiktaş'tan Eric Bailly sürprizi: Sonunda Türkiye'de
O takımdan sürpriz hamle! O uçak İstanbul'da görüldü! Detaylar haberimizde.

Beşiktaş kadrosuna Eric Bailly'i kattı. Beşiktaş taraftarının yüzünü güldüren transfer gerçekleşti!

FUTBOLCU ERIC BAILLY BEŞİKTAŞ'TA

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, en son Manchester United takımından oynayan başarılı futbolcu Eric Bailly Beşiktaş'ın renklerine katıldı. Başarılı futbolcuyu getiren uçak saat 20.15'te havalimanına inişini gerçekleştirdi. Bailly'nin Beşiktaş'taki toplam senelik ücreti 3,5 milyon Euro. 

Futbolcu Eric Bailly Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde; "Kulüp, Fildişi Sahili'nin defans oyuncusu Eric Bailly'nin kalıcı transferi için Manchester United ile uzlaşma sağlamıştır. Kulübümüz adına çok başarılı olacağını düşündüğümüz yeni oyuncumuza başarılar dileriz."

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