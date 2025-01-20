Beta Enerji, Milli Motosikletçilere Destek Oluyor

Beta Enerji, Motosiklet Sporuna Sponsorluk Desteği Veriyor

Beta Enerji, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Zayn Sofuoğlu ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Sponsorluk sözleşmesi dolayısıyla düzenlenen törene, Beta Enerji İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Ünal, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve milli sporcular katıldı.

Ahmet Ünal: "Amacımız Gönül Birliği"

Beta Enerji'nin hedefleri üzerine açıklamalarda bulunan Ahmet Ünal, motor sporlarına olan tutkusunu dile getirerek, "Amacımız sadece işbirliği değil gönül birliği. Sporun her zaman içindeyiz. İnşallah bundan sonra da bu ve benzeri organizasyonlarda beraber olacağız. Beta Enerji olarak milli sporcularımızın tanınırlığını en üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu: "Dünyanın En Pahalı Sporlarından Biri"

Sponsorluk sürecinin önemine dikkat çeken Kenan Sofuoğlu, "Motor sporlarında çok fazla destekçimiz olmadı. Dünyanın en pahalı sporlarından birini yapıyoruz. Sponsora en çok ihtiyaç duyulan spor dallarından biriyiz. Beta Enerji'ye ve Ahmet Ünal'a destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu bir başlangıç olacak ve uzun yıllar da devam edecek." dedi.

Toprak Razgatlıoğlu: "Zor Bir Sezona Hazırlanıyoruz"

İmza töreninde söz alan Toprak Razgatlıoğlu, "Biraz bunun stresi var. İnşallah sezon sonunda o şampiyonluğu elde ederiz. Beta Enerji'nin bize sponsor olması dolayısıyla çok mutluyuz. Uzun bir gelecek bekliyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da sponsorluk dolayısıyla Beta Enerji'ye teşekkür ederek, yarışacakları şampiyonalarda başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini vurguladılar.

Etkinlik, imza töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.