BEUN'lu Berat Hıdır, U23 Balkan Judo Şampiyonası'nda Altın Madalya

BEUN öğrencisi Berat Hıdır, 18 Ekim 2025'te Tiran'da düzenlenen U23 Balkan Judo Şampiyonası'nda +100 kg'de altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:36
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi ve millî judoka Berat Hıdır, 18 Ekim 2025'te Arnavutluk’un başkenti Tiran'da düzenlenen U23 Balkan Judo Şampiyonası'nda, Erkekler +100 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

BEUN Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisinin bu önemli uluslararası başarısı, üniversite ve şehirde büyük bir sevinç yarattı. Hıdır'ın zaferi, genç sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarıların somut bir örneği olarak öne çıktı.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in açıklaması

"Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi ve millî sporcumuz Berat Hıdır’ın Balkan Judo Şampiyonası’nda elde ettiği bu önemli başarı, azmin, inancın ve spor disiplinin vücut bulmuş hâlidir. Bu zafer, yalnızca bireysel bir mücadelenin değil, aynı zamanda üniversitemizin spora ve sporcuya verdiği değerin de güçlü bir göstergesidir. Gençlerimizin dünya, Avrupa, Türkiye ve farklı platformlarda önemli seviyelerde başarı elde etmesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bizleri hem de şehrimizi ve ülkemizi gururlandırmıştır. Üniversitemiz sporun her alanında deneyimli ve donanımlı akademik kadrosu, güçlü fiziki altyapısı ve sunduğu nitelikli eğitim programları sayesinde öğrencilerine bu gibi uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmelerine katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin genç sporcularına her daim destek sunan Gençlik ve Spor Bakanımız başta Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine, üniversitelerimizin sportif gelişimini destekleyen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesi olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada birinci olarak altın madalya almaya hak kazanan kıymetli öğrencimiz Berat Hıdır’ı ise yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimize her zaman destek olan Spor Bilimleri Fakültemizin çok değerli akademisyenlerine ve antrenörlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarıların üniversitemizin ulusal ve uluslararası camiadaki görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyor, böylesine kayda değer başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Berat Hıdır'ın elde ettiği bu şampiyonluk, BEUN'un spor alanındaki görünürlüğüne katkı sağlayacak önemli bir başarı olarak kayda geçti.

