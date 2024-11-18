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Beyaz Grup'ta 12. Hafta Sonrası Puan Durumu: Sarıyer Zirvede Kalıyor

Sarıyer, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 12. hafta maçlarını 5-1'lik galibiyetle tamamlayarak liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 17:15
Beyaz Grup'ta 12. Hafta Sonrası Puan Durumu: Sarıyer Zirvede Kalıyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 12. Hafta Analizi

Bugün tamamlanan 12. hafta maçları sonrasında, Sarıyer liderliğini korumaya devam ediyor. Altay deplasmanında 5-1'lik etkileyici bir galibiyet elde eden Sarıyer, toplamda 28 puana ulaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Batman Petrolspor'dan Önemli Galibiyet

Diğer maçta, Batman Petrolspor, ligde son sırada yer alan rakibi Afyonspor ile karşılaştı. Evinde oynadığı bu mücadelede 3-1 galip gelerek puanını 24'e yükseltti.

Puan Durumu

Henüz sezonun başlarındayken, Beyaz Grup'ta takımların puan durumu şu şekilde oluştu:

TAKIM O G B M A Y AV P
SARIYER 12 8 4 0 24 5 19 28
GMG KASTAMONUSPOR 12 8 3 1 22 8 14 27
ALTINORDU 12 7 4 1 21 10 11 25
BATMAN PETROLSPOR 12 8 0 4 21 11 10 24
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 12 6 5 1 18 7 11 23
BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK 12 7 2 3 19 11 8 23
BEYKOZ ANADOLUSPOR 12 7 2 3 20 15 5 23
İSKENDERUNSPOR 12 5 5 2 17 8 9 20
KIRKLARELİSPOR 12 3 6 3 12 11 1 15
FETHİYESPOR 12 4 3 5 16 16 0 15
1461 TRABZON FK 12 3 4 5 12 12 0 13
KEPEZSPOR 12 3 3 6 12 13 -1 12
İNEGÖLSPOR 12 2 6 4 8 11 -3 12
E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR 12 1 7 4 7 13 -6 10
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 12 2 4 6 7 16 -9 10
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 12 1 3 8 10 24 -14 6
ALTAY 12 1 2 9 7 30 -23 5
AFYONSPOR 12 0 1 11 5 37 -32 1

Sarıyer'in ardından 27 puanla GMG Kastamonuspor ikinci, 25 puanla Altınordu üçüncü ve 24 puanla Batman Petrolspor dördüncü sırada yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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