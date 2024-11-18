Beyaz Grup'ta 12. Hafta Sonrası Puan Durumu: Sarıyer Zirvede Kalıyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 12. Hafta Analizi
Bugün tamamlanan 12. hafta maçları sonrasında, Sarıyer liderliğini korumaya devam ediyor. Altay deplasmanında 5-1'lik etkileyici bir galibiyet elde eden Sarıyer, toplamda 28 puana ulaşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Batman Petrolspor'dan Önemli Galibiyet
Diğer maçta, Batman Petrolspor, ligde son sırada yer alan rakibi Afyonspor ile karşılaştı. Evinde oynadığı bu mücadelede 3-1 galip gelerek puanını 24'e yükseltti.
Puan Durumu
Henüz sezonun başlarındayken, Beyaz Grup'ta takımların puan durumu şu şekilde oluştu:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|SARIYER
|12
|8
|4
|0
|24
|5
|19
|28
|GMG KASTAMONUSPOR
|12
|8
|3
|1
|22
|8
|14
|27
|ALTINORDU
|12
|7
|4
|1
|21
|10
|11
|25
|BATMAN PETROLSPOR
|12
|8
|0
|4
|21
|11
|10
|24
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|12
|6
|5
|1
|18
|7
|11
|23
|BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|12
|7
|2
|3
|19
|11
|8
|23
|BEYKOZ ANADOLUSPOR
|12
|7
|2
|3
|20
|15
|5
|23
|İSKENDERUNSPOR
|12
|5
|5
|2
|17
|8
|9
|20
|KIRKLARELİSPOR
|12
|3
|6
|3
|12
|11
|1
|15
|FETHİYESPOR
|12
|4
|3
|5
|16
|16
|0
|15
|1461 TRABZON FK
|12
|3
|4
|5
|12
|12
|0
|13
|KEPEZSPOR
|12
|3
|3
|6
|12
|13
|-1
|12
|İNEGÖLSPOR
|12
|2
|6
|4
|8
|11
|-3
|12
|E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|12
|1
|7
|4
|7
|13
|-6
|10
|SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|12
|2
|4
|6
|7
|16
|-9
|10
|KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|12
|1
|3
|8
|10
|24
|-14
|6
|ALTAY
|12
|1
|2
|9
|7
|30
|-23
|5
|AFYONSPOR
|12
|0
|1
|11
|5
|37
|-32
|1
Sarıyer'in ardından 27 puanla GMG Kastamonuspor ikinci, 25 puanla Altınordu üçüncü ve 24 puanla Batman Petrolspor dördüncü sırada yer alıyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.