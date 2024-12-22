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Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Yendi

Beykoz Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 39-29 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:23
Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u etkileyici bir performansla 39-29 mağlup etti.

Müsabaka, Beykoz'daki R. Şahin Koktürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Maçın ilk yarısında İstanbul temsilcisi, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek devreyi 22-15 önde tamamladı.

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutmayı sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 39-29'luk skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Beykoz Belediyespor'un ligdeki iddiasını güçlendirmiş oldu.

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