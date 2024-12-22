Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor'u etkileyici bir performansla 39-29 mağlup etti.

Müsabaka, Beykoz'daki R. Şahin Koktürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Maçın ilk yarısında İstanbul temsilcisi, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek devreyi 22-15 önde tamamladı.

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutmayı sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 39-29'luk skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Beykoz Belediyespor'un ligdeki iddiasını güçlendirmiş oldu.