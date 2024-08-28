Beyninde Pıhtı Atan Eski Güreşçi Ahmet Ayık Hastaneye Kaldırıldı

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Ayık, geçmişteki başarılarıyla tanınan eski olimpiyat şampiyonudur. 86 yaşındaki güreşçi, Doğanşar ilçesinde düzenlenecek olan 55. Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Güreş Şampiyonası için bölgeye geldiği sırada rahatsızlandı.

İlk Müdahale ve Hastaneye Sevk

Ahmet Ayık, ilçedeki evinde aniden rahatsızlanınca, yakınları tarafından Doğanşar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Servisi'ne sevk edildi.

Başhekimden Açıklama

Prof. Dr. Tamer Doğan, Ahmet Ayık'ın sağlık durumu hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayık'ın durumu genel olarak iyi. Beyninde pıhtı atması nedeniyle hastanemize geldi. Tedavisine hemen başladık ve hızlı müdahale sayesinde durumu stabil. Kendisiyle görüştük ve en kısa sürede taburcu olarak Doğanşar'daki şampiyonaya katılmayı umuyor," dedi.