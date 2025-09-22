Beyzbol5 Genç Milli Takımı Meksika'da Dünya Kupası'na Katılıyor

Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, 24-27 Eylül'de Meksika Tepic'te düzenlenecek Dünya Kupası'nda Japonya, Fiji ve Venezuela ile C Grubu'nda yer alacak.

Genç milliler C Grubu'nda Japonya, Fiji ve Venezuela ile karşılaşacak

ANKARA - Türkiye Beyzbol5 Genç Milli Takımı, 24-27 Eylül tarihlerinde Meksika'nın Tepic kentinde düzenlenecek Dünya Kupasında mücadele etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu'nun açıklamasına göre turnuva, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu tarafından organize edilecek ve toplam 16 takım katılacak.

Türkiye, C Grubu'nda Japonya, Fiji ve Venezuela ile karşılaşacak. Grup karşılaşmaları, genç millilerin turnuvadaki yolunu belirleyecek.

Genç milliler, 2023 yılında düzenlenen ilk şampiyonada dünya dördüncüsü olmuştu.

