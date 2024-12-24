BİGG Spor Ödülleri Başvuruları Başladı: 5 Milyon Lira Ödül Dağıtılacak

BİGG Spor Ödülleri Başvuruları Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, BİGG Spor Ödülleri başvurularının başladığını duyurdu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ödüller, spor teknolojilerinde yerli ve milli üretimi artırmayı hedefleyen 5 projeye toplamda 5 milyon lira ödül verecek.

Ödüllerin Amacı ve Destekleyen Kuruluşlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen BİGG Spor Ödülleri, spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi üretimi, yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi ve teknolojik girişimciliğin desteklenmesi için düzenleniyor.

Başvuru Süreci ve Kategoriler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödüllere başvurular 31 Mart 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Adayların başvurabileceği 5 ana kategori şunlardır:

Spor analizi teknolojileri

Spor malzeme geliştirme

Performans, güvenlik ve sürdürebilirlik inovasyonları

Spor antrenman teknolojileri

Spor sağlık teknolojileri ve yapay zeka uygulamaları

Jüri Değerlendirmesi ve Ödül Töreni

Yarışmanın finali Mayıs ayında gerçekleştirilecek ve başarılı projeler, BİGG Spor Ödülleri ödül gecesi programında açıklanacak. Dereceye giren ilk 5 projeye, toplamda 5 milyon lira para ödülü ve BİGG Spor kupası verilecek.