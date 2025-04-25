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Bilecik'te 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Devam Ediyor

Bilecik'te düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, 27 ilden 700 sporcunun katılımıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 20:47
Bilecik'te 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Devam Ediyor

Bilecik'te 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları

Bilecik, 27 ilden 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor. Müsabakalar, Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda Türkiye Güreş Federasyonu organizasyonuyla devam ediyor.

Sporcular, grekoromen ve serbest stil dallarında derece elde edip Türkiye Şampiyonası'na katılma mücadelesi veriyor. Türkiye Güreş Federasyonu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Koordinatörü Muhammed İlkan, bu fırsatın geleceğin şampiyonlarını şekillendirdiğini ifade etti.

Geleceğin Şampiyonları Bilecik'te Yetişiyor

İlkan, "Olabildiğince dikkatli bir şekilde süreci tamamlamak istiyoruz. Sporcularımıza imkanlar sunulduğunda, Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Hamza Yerlikaya gibi şampiyonlarımız da aramızda yer alacak. Önemli olan, çocuklarımıza bu fırsatları tanımak ve güven duymak," dedi.

Genç Yeteneklere Destek

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakaların Isparta ve Erzincan ile birlikte Bilecik'te yapıldığını belirtti. İlk 10'a giren sporcuların Türkiye finallerinde illerini temsil edeceğini aktaran Demir, "Türkiye finallerinin ardından birinci olan sporcular, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Demir, ayrıca "Türk güreşinin geleceğine ışık tutan yeteneklerin bu müsabakalarda vitrine çıktığını görüyoruz. Centilmence çekişmeli karşılaşmalar oluyor. Hem Türkiye finallerine hem de Avrupa Şampiyonası'na gidecek sporculara ve takımlara başarılar diliyorum," şeklinde konuştu.

Müsabakaların sona ereceği 27 Nisan tarihi bekleniyor.

Bilecik'te 27 ilden 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup...

Bilecik'te 27 ilden 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları ikinci gününde devam ediyor.

Bilecik'te 27 ilden 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup...

Bilecik'te 27 ilden 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları ikinci gününde devam ediyor.

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