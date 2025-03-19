Bilecik'te Gençler-Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları Başladı

Bilecik'te Korfbol Heyecanı

Bilecik, Gençler-Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları'na ev sahipliği yapıyor. İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, İstanbul, Bursa, Bartın, Karabük ve Kocaeli'nden gelen 144 ortaokul ve lise öğrencisi, 8’er kişilik 9 takımla 5 gün boyunca kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye Şampiyonasına Giderken İlk İki Sıra

Takımlar, gruplarında ilk 2 sırayı alarak Kocaeli'de 24 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

Korfbol Nedir?

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Uğurtan Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, korfbolun Hollanda'da ortaya çıkan ve kadın ile erkeklerin aynı takımda yer aldığı tek spor olduğunu belirtti. 8 kız ve 8 erkekten oluşan takımların mücadele ettiğini ifade eden Akbulut, “Oyunda rakibe temas etmek yok. Teknik beceri, çabukluk ve zeka ön planda.” dedi.

Türkiye'de Korfbolun Gelişimi

Korfbolun Türkiye'deki tarihine de değinen Akbulut, “Bu spor 30 yıldır ülkede oynanıyor. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu, 2008 yılında kuruldu ve aynı yıl korfbol federasyon çatısı altına alındı. Şu anda Türkiye çapında 500'den fazla lise ve ortaokul takımı korfbol şampiyonalarında mücadele ediyor.” şeklinde konuştu.

Finaller İçin Mücadele Sürüyor

Bilecik’taki organizasyonda çeşitli illerden gelen takımlar, final yolunda var gücüyle mücadele ediyor. Akbulut, “5 takım gençlerde, 4 takım da yıldızlarda oynayacak ve ilkokullara da bu branşı yaymayı hedefliyoruz.” dedi.

öğrencilerin Hedefi: Türkiye Şampiyonu Olmak

İstanbul’dan katılan bir özel ortaokulun beden eğitimi öğretmeni Sueda Acar, takım olarak yıldızlar kategorisinde mücadele ettiklerini ifade etti. Acar, “İlk karşılaşmamızdan galibiyetle ayrıldık. Çok keyifli ve mutluyuz. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak.” diyerek, antrenmanların karşılığını aldıklarını söyledi.

Bilecik'te Gençler-Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları düzenleniyor. İstasyon Spor Salonu'nda, Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, İstanbul, Bursa, Bartın, Karabük ve Kocaeli'nden gelen 144 ortaokul ve lise öğrencisi, 8'er kişilik 9 takımla, genç ve yıldız kategorilerinde 5 gün mücadele edecek.

Bilecik'te Gençler-Yıldızlar Korfbol Karma Grup Müsabakaları düzenleniyor. İstasyon Spor Salonu'nda, Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, İstanbul, Bursa, Bartın, Karabük ve Kocaeli'nden gelen 144 ortaokul ve lise öğrencisi, 8'er kişilik 9 takımla, genç ve yıldız kategorilerinde 5 gün mücadele edecek.