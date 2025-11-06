Bilecikli Antrenör Mesur Düş, 25. Deaflympics'te Türkiye'yi Temsil Edecek

Bilecikli antrenör Mesur Düş, 15-26 Kasım 2025'te Tokyo'da düzenlenecek 25. Deaflympics'te Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takımı'nın antrenörü olacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:17
Mesur Düş, Japonya'nın Tokyo kentinde 15-26 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek 25. Deaflympics Yaz Oyunları'nda Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takımı'nın antrenörü olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Hazırlık Kampı ve Ziyaret

Organizasyon öncesinde ekip, 7-18 Kasım 2025 tarihlerinde Yalova'da bir hazırlık kampı gerçekleştirecek. Kamp öncesinde Mesur Düş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek hazırlık sürecine ilişkin bilgi paylaştı.

İl Müdürü Ramazan Demir, ziyarette Mesur Düş'e milli takım görevinde başarı dileklerini iletti.

