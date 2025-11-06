Bilecikli Antrenör Mesur Düş, 25. Deaflympics'te Türkiye'yi Temsil Edecek

Mesur Düş, Japonya'nın Tokyo kentinde 15-26 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek 25. Deaflympics Yaz Oyunları'nda Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo Milli Takımı'nın antrenörü olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Hazırlık Kampı ve Ziyaret

Organizasyon öncesinde ekip, 7-18 Kasım 2025 tarihlerinde Yalova'da bir hazırlık kampı gerçekleştirecek. Kamp öncesinde Mesur Düş, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek hazırlık sürecine ilişkin bilgi paylaştı.

İl Müdürü Ramazan Demir, ziyarette Mesur Düş'e milli takım görevinde başarı dileklerini iletti.

BİLECİKLİ ANTRENÖR DEAFLYMPİCS’TE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK