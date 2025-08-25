DOLAR
Biodermo Pro Beach Tour Mersin Etabı 4 Eylül'de Başlıyor

TVF ve Mersin Büyükşehir işbirliğiyle düzenlenen Biodermo Pro Beach Tour Mersin etabı 4-7 Eylül'de Kızkalesi Plajı'nda gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:30
TVF ve Mersin Büyükşehir işbirliğiyle Kızkalesi'nde düzenlenecek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Biodermo Pro Beach Tour Mersin etabı, 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Turnuvanın 10'uncu ayağı 4 Eylül'de Erdemli ilçesinde başlayacak ve Kızkalesi Plajı'nda yapılacak organizasyon 7 Eylül'de sona erecek.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ turnuvayla ilgili olarak, "Sporun yalnızca sahada değil toplumda da bir etki gücü olduğuna inanıyoruz. Bu yolda bizimle yürüyen Bioderma'ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Artık Mersin etabına geçiyoruz. Coşkumuzu Mersinlilerle sahada yaşayacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bioderma Diğer Avrupa Bölge Direktörü ve Türkiye Ülke Müdürü Bayram Kaymak da, "Plaj voleybolu gibi pozitif, enerjisi yüksek bir branşla yan yana olmak bizim için büyük gurur ve sorumluluk. Bu turnuva, spora verdiğimiz desteğin sahadaki yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

