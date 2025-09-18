Birgül Erken, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Preveze'de 39 metreyle dünya üçüncüsü oldu

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'ın Preveze kasabasında düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) açıklamasına göre organizasyona 42 ülkeden 157 sporcu katıldı.

Kadınlar paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde yarışan Birgül Erken, 39 metre'ye dalarak dünya üçüncüsü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam şu ifadeleri kullandı:

"Serbest Dalış Milli Takım Sporcularımıza ve M1 kategorisinde yarışan sporcularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ederiz. M1 yaş grubunda yarışan federasyonumuzun serbest dalış sporcusu Birgül Erken'i, bu başarısı için gönülden kutluyorum. Ayrıca 4 ayrı Türkiye rekoru kıran sporcularımızı tebrik ederim. Serbest dalışta önümüzdeki yıllarda bu başarılarımızı bir üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz."

Türkiye adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçen madalya, federasyonun serbest dalıştaki hedeflerine katkı sağladı.