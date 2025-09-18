Birgül Erken, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Birgül Erken, CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda CNF dalışında 39 metreyle bronz madalya kazandı; organizasyona 42 ülkeden 157 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:53
Birgül Erken, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Birgül Erken, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Preveze'de 39 metreyle dünya üçüncüsü oldu

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'ın Preveze kasabasında düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) açıklamasına göre organizasyona 42 ülkeden 157 sporcu katıldı.

Kadınlar paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde yarışan Birgül Erken, 39 metre'ye dalarak dünya üçüncüsü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam şu ifadeleri kullandı:

"Serbest Dalış Milli Takım Sporcularımıza ve M1 kategorisinde yarışan sporcularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ederiz. M1 yaş grubunda yarışan federasyonumuzun serbest dalış sporcusu Birgül Erken'i, bu başarısı için gönülden kutluyorum. Ayrıca 4 ayrı Türkiye rekoru kıran sporcularımızı tebrik ederim. Serbest dalışta önümüzdeki yıllarda bu başarılarımızı bir üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz."

Türkiye adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçen madalya, federasyonun serbest dalıştaki hedeflerine katkı sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jose Mourinho 25 Yıl Sonra Benfica'ya Döndü
2
Birgül Erken, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya
3
Fenerbahçe Opet 78-64 ile 19. Erciyes Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi
4
Yaroslava Mahuchikh Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Uyku Tulumu ile 'Uyku Kraliçesi' Oldu
5
Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Başladı
6
Konyaspor, 13 Eylül'de Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
7
Ataman: EuroBasket 2025'te Yunanistan maçına aynı stratejiyle çıkacağız

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)