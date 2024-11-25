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Birgül Erken, Moldova'da Altın Madalya Kazandı!

Milli sporcu Birgül Erken, Moldova'daki uluslararası dalış yarışmasında başarılı bir performansla altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:18
Birgül Erken, Moldova'da Altın Madalya Kazandı!

Birgül Erken'den Moldova'da Tarihi Başarı

Milli sporcu Birgül Erken, Moldova'da düzenlenen Uluslararası Serbest Dalış Havuz Yarışması'nda altın madalya kazandı. Erken, Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Aida Moldova Uluslararası Serbest Dalış Havuz Yarışması'nda Erken Dinamik Apnea Çift Palet kategorisinde yarıştı.

Tarihi Anlar ve Madalya Başarıları

Geçen yıl dünya rekoru kırarak serbest dalış tarihine adını yazdıran Birgül Erken, bu organizasyonda sadece altın madalya almakla kalmadı, bir gümüş ve bir bronz madalya da elde etti. Bu başarılarıyla milli sporcunun kariyerinde yeni bir dönüm noktası daha yaşandı.

Birgül Erken'in Eğitmenliği ve Mesajı

Çanakkale Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği de yapan Birgül Erken, bu önemli başarısını 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşlarına ve eğitim camiasına ithaf etti. Dalıştaki başarıları yanı sıra eğitmenliğiyle de örnek bir figür olmaya devam eden Erken, spor ve eğitimin birleşimine olan tutkusunu her fırsatta dile getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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