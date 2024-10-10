Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Birgül Erken, Bronz Madalya ile Dönüyor

Milli dalış sporcusu Birgül Erken, Yunanistan’ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarı göstererek bronz madalya kazanmayı başardı. Bu etkinlikte 40 ülkeden 140 sporcu bir araya geldi.

Tarihi Başarı ve Kırılan Rekorlar

Master kategorisinde yarışan Erken, paletsiz dalış kategorisinde 36 metreye dalarak Türkiye rekorunu kırdı ve bronz madalya elde etti. Bu muhteşem başarı, 12 Ekim tarihinde yapılacak törenle ödüllendirilecek.

İlham Verici Açıklamalar

Birgül Erken, şampiyonada tek madalya kazanan Türk sporcu olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Ayrıca bu başarıyı özellikle kadınlar ve gençler için bir ilham kaynağı olarak görmekte olduğunu ifade ederek, "Güçlü kadınlar yetiştirmek ve onlara ilham vermek için bu rekor bir armağan olsun""Başarılar ilham veriyor, bir yol açıyor. 'O yaptıysa biz de yaparız' düşüncesi oluşuyor"Ege'ye adadığını söyleyerek duygularını paylaştı.

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.