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Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırmayı Hedefliyor

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'daki Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı deneyecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:24
Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırmayı Hedefliyor

Birgül Erken, Yunanistan'da Rekor Peşinde

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'ın Kalamata kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda paletsiz kategoride, 34 metreyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor.

Dünya Çapında Rekor Denemesi

Turnuvada 40 ülkeden 140 sporcunun yarıştığı şampiyonada Erken, paletsiz kategoride 36 metreye dalış yaparak mevcut rekorunu geliştirmeye çalışacak.

Hazırlıkları ve Motivasyonu

Yarışmalar öncesinde bir açıklama yapan Birgül Erken, sezonun yorgunlukları ve sağlık sorunlarına rağmen Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme kararlılığında olduğunu belirtti.

İlham Vermek İstiyor

Yılın son büyük etkinliğinde iki branşta yarışacağını ifade eden Erken, "Rekor denemesi için hazırım. Bu prestijli organizasyonda kıracağım rekoru, tüm dünyadaki kadınların var olma mücadelesine adamak istiyorum. Türk kadınlarının daha aydınlık yarınlar için engelleri aşacağına inanıyorum ve onlara ilham vermek umudundayım," dedi.

Destek Mesajı

Şampiyonaya kendi imkanlarıyla katıldığını vurgulayan Birgül Erken, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda paletsiz...

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda paletsiz kategoride, 34 metreyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırmayı deneyecek.

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda paletsiz...

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda paletsiz kategoride, 34 metreyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırmayı deneyecek.

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda paletsiz...

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda paletsiz kategoride, 34 metreyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırmayı deneyecek.

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