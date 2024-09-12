Birgül Erken, Yeni Dünya Rekoru İçin Hazırlanıyor

Birgül Erken'in Dünya Rekoru Hedefi

Serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenecek olan 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na hazırlık için sıkı antrenmanlarına devam ediyor.

Paletsiz Branşta Rekor Kırma Çabası

Erken, mevcut 43 metre olan paletsiz dünya rekorunu 44-45 metreye çıkarmak istediğini belirtiyor. Muğla'nın Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçelerinde dalış antrenmanları gerçekleştiren milli sporcu, yarışma öncesinde iddialı bir şekilde hazırlandığını ifade etti.

Yarışma Heyecanı ve Stratejik Yönetim

Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız. Bu heyecan ve gücü stratejik bir şekilde yönetmek gerekiyor" dedi. Ayrıca, rekora ulaşmak için sağlık durumunun yeterli olmadığını ancak kararlılıkla hedeflerine odaklandığını dile getirdi.

Dünya Rekoru İçin İlk Adımlar

Erken, "İki yıl önce master kadınlar kategorisinde dünya rekorunu kırdım ve bu yıl da tekrar yarışmayı seçtim. Bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için büyük bir heyecan duyuyoruz" diye belirtti.

Topluma Örnek Olma Vurgusu

Paletsiz branşta çok teknik bir dalış yaptıklarını belirten Erken, gençleri spora teşvik etme arzusunun altını çizdi. "Rekorları kırmak çok güzel; ama bunu genç nesillere örnek olarak yapmalıyız. Kötü alışkanlıkların arttığı bu dönemde spora yönelmeyi teşvik etmek misyonumuz var" ifadelerini kullandı.

Erken, sporculara destek verilmesi halinde daha büyük başarıların elde edileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.