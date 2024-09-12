DOLAR
33,98 -0,04%
EURO
37,53 -0,23%
ALTIN
2.750,2 -0,17%
BITCOIN
1.979.293,16 -1,23%

Birgül Erken, Yeni Dünya Rekoru İçin Hazırlanıyor

Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Yunanistan'da rekor kırmak için antrenman yapıyor. Hedef 44-45 metre.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:03
Birgül Erken, Yeni Dünya Rekoru İçin Hazırlanıyor

Birgül Erken'in Dünya Rekoru Hedefi

Serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenecek olan 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na hazırlık için sıkı antrenmanlarına devam ediyor.

Paletsiz Branşta Rekor Kırma Çabası

Erken, mevcut 43 metre olan paletsiz dünya rekorunu 44-45 metreye çıkarmak istediğini belirtiyor. Muğla'nın Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçelerinde dalış antrenmanları gerçekleştiren milli sporcu, yarışma öncesinde iddialı bir şekilde hazırlandığını ifade etti.

Yarışma Heyecanı ve Stratejik Yönetim

Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız. Bu heyecan ve gücü stratejik bir şekilde yönetmek gerekiyor" dedi. Ayrıca, rekora ulaşmak için sağlık durumunun yeterli olmadığını ancak kararlılıkla hedeflerine odaklandığını dile getirdi.

Dünya Rekoru İçin İlk Adımlar

Erken, "İki yıl önce master kadınlar kategorisinde dünya rekorunu kırdım ve bu yıl da tekrar yarışmayı seçtim. Bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için büyük bir heyecan duyuyoruz" diye belirtti.

Topluma Örnek Olma Vurgusu

Paletsiz branşta çok teknik bir dalış yaptıklarını belirten Erken, gençleri spora teşvik etme arzusunun altını çizdi. "Rekorları kırmak çok güzel; ama bunu genç nesillere örnek olarak yapmalıyız. Kötü alışkanlıkların arttığı bu dönemde spora yönelmeyi teşvik etmek misyonumuz var" ifadelerini kullandı.

Erken, sporculara destek verilmesi halinde daha büyük başarıların elde edileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aysel Özgan'dan Paralimpik Oyunlar'da Gümüş Madalya Başarısı
2
Birgül Erken, Yeni Dünya Rekoru İçin Hazırlanıyor
3
Kapadokya'da Eleme Koşusu: Salomon Cappadocia Ultra Trail
4
WADA Yönetim Kurulu Antalya'da Bir Araya Gelecek
5
Selçuk Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı için Adaylığını İlan Etti
6
Şahika Ercümen Korsika'da Bronz Madalya Kazandı
7
Jürgen Klopp'un Veda Maçı: Duygusal Bir Geri Dönüş

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri