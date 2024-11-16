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Birol Aydın, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Birol Aydın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu başkanlığına yeniden seçildi ve özel sporculara destek sürecek.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:28
Birol Aydın, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Birol Aydın, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Birol Aydın, başkanlığa yeniden seçildi. Ankara'da TZOB Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, Aydın mevcut başkan olarak seçime tek aday olarak katıldı.

Genel kurul gündeminin oylanmasının ardından yapılan seçimde 131 delege oy kullandı. Aydın, 130 oy alarak yeniden başkan olurken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Aydın, 4 dönemdir yalnızca tek aday olarak katıldığını vurgulayarak delegelere teşekkür etti. Özel sporculara yönelik hizmetlerinin devam edeceğini belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı: 'Yüküm bir kez daha ağır. Allah beni size mahcup etmesin. Bir çocuk evde kalmayana kadar devam edeceğiz. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak ortaya koyduğumuz bütün planlamaları gerçekleştirmiş olmanın büyük gururunu yaşamaktayız.'

Aydın, yıllardır yapılan çalışmalar ve kazanılan başarıların, başta federasyonun yönetim kurulu olmak üzere tüm paydaşların büyük katkısıyla elde edildiğini açıkladı. 'Biz, tüm paydaşlarımızla büyük bir aileyiz.' şeklinde ekledi.

Birol Aydın'ın yeni yönetim kurulunda Sadettin Akçi, Efkan Korkmaz, Ensar Kurt, Osman Akdemir, Metin Toraman, Ömer Osman Yanık, Abdullah Uçan, Bülent Ersöz, Ömer Faruk Kırali ve Hakkı Öztürk yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da TZOB Otel'de...

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da TZOB Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurul'da başkanlığa yeniden Birol Aydın seçildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da TZOB Otel'de...

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da TZOB Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurul'da başkanlığa yeniden Birol Aydın seçildi.

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