Bisiklet Grand Prix Antalya 1 Şubat'ta Başlıyor

Bisiklet Grand Prix Antalya 1 Şubat'ta Yapılacak

Pedalia Uluslararası Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin ilk etkinliği Grand Prix Antalya, 1 Şubat tarihinde Alanya'da düzenlenecek. Bu prestijli organizasyon, Fraport TAV Antalya Havalimanı sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Yarışa Katılacak Ülkeler ve Sporcular

Grand Prix Antalya, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden takımların yanı sıra Türkiye'den de çeşitli sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek. Yarışlar sonrasında, 2 Şubat’ta Alanya ilçesinde bir Kriteryum Yarışı da yapılacak.

Antalya'nın Spor Turizmine Katkısı

Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, yarış serisinin 6 Nisan tarihine kadar farklı organizasyonlarla devam edeceğini belirtti. Özkırmızı, bu yarışların Antalya'nın spor turizmi hareketine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Ayrıca, "Yarışlar sayesinde hem Antalya'nın hem de Alanya'nın tanıtımının yapılmasının yanı sıra kış turizminde kentte büyük bir hareketlilik yaşanacak. Çok sayıda önemli sporcu bu dönemde Antalya'da pedal çevirecek," diye ekledi.