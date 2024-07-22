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Bisiklet Milli Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonası için Erciyes'te Kamp Yapıyor

Bisiklet Milli Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:55
Bisiklet Milli Takımı, Avrupa ve Dünya Şampiyonası için Erciyes'te Kamp Yapıyor

Bisiklet Milli Takımı, Erciyes'te İleriye Dönük Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında gerçekleşecek Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes dağlarında güç topluyor.

Antrenör Suat Torgay: "Hedefimiz, Ülkemizi En İyi Şekilde Temsil Etmek"

Milli takımın teknik direktörü Suat Torgay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Temmuz’da başladıkları yüksek irtifa kampının 26 Temmuz’a kadar devam edeceğini belirtti. Torgay, "Avrupa Şampiyonası, 11-15 Eylül tarihleri arasında Belçika'da, ardından da Dünya Şampiyonası, eylülün üçüncü ve dördüncü haftasında İsviçre'de yapılacak. Bu iki yarış, sezonun en önemli etkinlikleri olacak" dedi.

İki Farklı Takım ve 23 Sporcu İle Hazırlık Yapılıyor

Torgay, kamp sürecinde 16 sporcu ile çalışmalarını sürdürdüklerini, ayrıca Çin'deki ekibin dönüşüyle toplamda 23 sporcunun bulunduğunu ifade etti.

Bisiklet Sporunun Kapsamı ve Hedefleri

Bisiklet sporunun karmaşık bir branş olduğunu vurgulayan Torgay, "Koordinasyon ve hazırlıklar, başarı için kritik öneme sahip. Ülkemizin adını yol bisikleti branşında da duyurmak için ciddi adımlar atan bir ekibiz" diye ekledi. Torgay ayrıca, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için şimdiden plan hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Sporcuların Görüşleri

Milli sporculardan Ahmet Maral, 10 yıl boyunca bu sporla ilgilendiğini ve 5 yıl boyunca milli takımda yer aldığını belirtti. "En iyi dereceleri almak için mücadele edeceğiz" dedi. Emir Uzun ise, 7 yıldır uğraştığı bisiklet sporunda geçen yıl Türkiye şampiyonluğu kazandığını ve hedefinin dünya şampiyonasında ilk 10'a girmek olduğunu vurguladı.

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi...

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te güç depoluyor. Bisiklet Milli Takım Antrenörü Suat Torgay (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi...

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te güç depoluyor. Bisiklet Milli Takım Antrenörü Suat Torgay (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi...

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te güç depoluyor. Bisiklet Milli Takım Antrenörü Suat Torgay (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi...

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te güç depoluyor. Bisiklet Milli Takım Antrenörü Suat Torgay (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi...

Bisiklet Milli Takımı, eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesi Erciyes'te güç depoluyor. Bisiklet Milli Takım Antrenörü Suat Torgay (ortada), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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