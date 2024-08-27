Bitlis'te Muaythai Şampiyonası Coşkusu Başladı

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası Start Verdi

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından organize edilen ve Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında gerçekleşen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası, Bitlis'te başladı. Etkinlik, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Yerleşkesi'nde bulunan kapalı spor salonunda gerçekleştiriliyor.

1150 Sporcu ve Hakem Katılıyor

Bu yılki şampiyonaya 55 ilden toplam 1150 sporcu, antrenör ve hakem katılım sağladı. Açılış programında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, gençlerin sporla buluşmasının ülkenin geleceği için büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Vali Karaömeroğlu, "Bugün burada sadece spor müsabakalarına değil, gelecek nesillerimizin güçlü bireyler olarak yetişmesinin temellerine şahitlik ediyoruz,” dedi.

BEÜ Rektörü ve Federasyon Başkanı'nın Mesajları

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, şampiyonanın Malazgirt Zaferi kutlamaları çerçevesinde yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız etkinlik öncesinde Ahlat ilçesinde düzenlenen kutlamalara katıldıklarını belirtti. Yıldız, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum," ifadesini kullandı.

Samsun'dan Gelen Sporcuların Heyecanı

Samsun'dan katılan sporculardan Zeynep Çağlayan da, "İl seçmelerinde başarı elde ederek bu şampiyonaya katılmaya hak kazandım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve beni yetiştiren hocama teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Şampiyona, 29 Ağustos'ta yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.