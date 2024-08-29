Bitlis'te Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası Tamamlandı

Bitlis'te Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri kapsamındaki Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başarıyla tamamlandı.

Şampiyonaya Yoğun Katılım

Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin 55 ilinden toplam 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı. Üç gün süren müsabakalar sonunda her kategori için dereceye giren sporculara madalyaları ödüllendirildi.

Teşekkür ve Sosyal Sorumluluk Mesajı

Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede; "Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz bu şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederim," dedi.

Atalay, ayrıca böyle bir organizasyonu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Daha önce de 'Bir Gün Spor Bir Gün Siper' sloganıyla Çanakkale, Bilecik, Sakarya ve Dumlupınar'da etkinlikler düzenledik. Amacımız çocuklarımızın milli bilinç duygularını canlı tutmak. Geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Bitlis bu şampiyonaya çok güzel bir ev sahipliği yaptı ve sporcularımız burada harika anılarla ayrıldılar." şeklinde ifade etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.