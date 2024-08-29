Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bitlis'te Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası Tamamlandı

Bitlis'te düzenlenen Muaythai Şampiyonası sona erdi, 55 ilden 1150 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:22
Bitlis'te Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası Tamamlandı

Bitlis'te Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri kapsamındaki Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başarıyla tamamlandı.

Şampiyonaya Yoğun Katılım

Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin 55 ilinden toplam 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı. Üç gün süren müsabakalar sonunda her kategori için dereceye giren sporculara madalyaları ödüllendirildi.

Teşekkür ve Sosyal Sorumluluk Mesajı

Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede; "Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz bu şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederim," dedi.

Atalay, ayrıca böyle bir organizasyonu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Daha önce de 'Bir Gün Spor Bir Gün Siper' sloganıyla Çanakkale, Bilecik, Sakarya ve Dumlupınar'da etkinlikler düzenledik. Amacımız çocuklarımızın milli bilinç duygularını canlı tutmak. Geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Bitlis bu şampiyonaya çok güzel bir ev sahipliği yaptı ve sporcularımız burada harika anılarla ayrıldılar." şeklinde ifade etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi...

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi...

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi...

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi...

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi...

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi...

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi. Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar